Meteo, giornata stabile poi nuovi temporali al Centro-Nord

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Ancora in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre, che garantisce caldo sì, ma sopportabile, poi in vista del weekend nuovi temporali che si accenderanno sul Centro-Nord. Intanto con le immagini vi portiamo sulla Capitale, oggi pensate tra le località più calde con solo, possiamo dire, 32 gradi, proprio perché le temperature in questi giorni sono molto più contenute rispetto a quelle che abbiamo già sperimentato. Ce lo mostra anche la nostra mappa delle temperature, con questa Italia che appunto non si colora più di rosso, almeno per ora. L'anticiclone africano rilegato sulle sue latitudini, lascia spazio a quello delle Azzorre che garantisce, quindi, un caldo un po' più sopportabile, anche se sarà insidiato da qualche infiltrazione, specie nel weekend. Intanto una giornata di bel tempo da Nord a Sud, con queste massime che faticano a superare i 30 gradi. Domani poi inizieremo a vedere i primi temporali sulle regioni del Nord, dal pomeriggio in locale estensione dai monti verso le pianure. Questo è infatti lo scenario che ci attende con un peggioramento previsto per la giornata di domani sul Nord-Est, con temporali dalle Alpi e dalle Prealpi in serata poi verso le pianure. Diamo già però anche uno sguardo al weekend che vedrà, appunto, un impulso più instabile raggiungere l'Italia. Porterà temporali nella giornata di sabato sulle regioni del Nord, con temperature decisamente contenute su queste zone. Domenica poi gli stessi temporali si spostano un po' più verso le regioni centrali. Il tutto accompagnato da un ulteriore calo delle temperature che sentiremo già da sabato. La buona notizia che poi con l'inizio della prossima settimana rimonterà definitivamente l'anticiclone. Queste le nostre informazioni. Come sempre per stare aggiornati sulle vostre località c'è l'app "iLMeteo".