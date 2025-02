Meteo, giornata uggiosa al Centro-Nord con piovaschi

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo. Sembra autunno, temperature decisamente sopra la media del periodo, in particolare le minime e dunque andiamo a vedere insieme una giornata grigia; come si presenta al mattino a Verona con l'anfiteatro, eccola qua, con una situazione uggiosa i cieli grigi su buona parte dello stivale, meglio al sud. Le precipitazioni arriveranno ancora, soprattutto al centro nord, questa mattina si sono svegliati anche in Pianura padana con sette, otto gradi diffusi. Per quanto riguarda le immagini riprese dal satellite, possiamo notare il ciclone che insiste sull'Olanda e sul Belgio, anche con fitte nevicate in pianura su quelle zone, quasi tutto pianeggiante quel territorio. Insomma il ricciolo è importante e questa perturbazione vedete arriva vicino all'Italia portando questi fenomeni da ovest verso est. In particolare sulla Liguria di Levante e sulla Toscana, i rovesci più intensi, con le correnti meridionali anche umide e poi in attraversamento al nord, meglio decisamente al sud. Per quanto riguarda le previsioni nel dettaglio possiamo notare temperature decisamente autunnali, addirittura anche undici gradi di minimo a Firenze con queste pioviggini per quanto riguarda poi il quadro meteorologico, poco cambia il mercoledì, sempre con cieli grigi e qualche pioggia, soprattutto al Centro-nord, in intensificazione tra Liguria di Levante e Toscana anche giovedì. Un quadro che cambierà decisamente per San Valentino. Chiudiamo con le mappe di precipitazione e dunque abbiamo un martedì 11 febbraio che sembra più un martedì 11 novembre con piovaschi e temperature oltre la media. E ancora questa situazione, per lo più stazionaria al Centro-nord e con i fenomeni più intensi avevano detto tra Liguria di Levante e Toscana. Pensate arriveranno anche dei temporali. E poi ancora il giovedì, più o meno, il quadro è simile perché le correnti arrivano da Ovest, Sud Ovest e quindi sulle regioni centrali tirreniche la pioggia, verso il Friuli Venezia Giulia. Ma guardate per San Valentino spunta il rosa romantico, il rosa significa neve, neve anche a bassa quota sulle regioni centrali. Insomma, quote collinari. Il maltempo sarà accompagnato da un brusco calo delle temperature, in particolare nella seconda parte della giornata. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. Tutti i dati sull'app Il Meteo .