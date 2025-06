Meteo: giornate estive con caldo in aumento, arriva Scipione

Buongiorno e bentornati con un nuovo aggiornamento meteo. Il protagonista dei prossimi giorni sarà l'indiscusso anticiclone africano, che porta caldo intenso e giornate estive. Ma andiamo a vedere cosa ci aspetta. Come possiamo vedere su questa carta sinottica, questo anticiclone diventerà sempre più potente nei prossimi giorni. Porta questa prima importante ondata di caldo sulla nostra Penisola. Le previsioni: mercoledì in giornata, una giornata contrassegnata, da generali condizioni di bel tempo, un sole che splende sulla nostra Penisola. Situazione molto simile anche giovedì, soltanto più nuvoloso nel Piemonte, anche sui settori alpini, e anche venerdì. Il nostro weekend che inizia con un sole che splende e temperature, arriveremo a picchi fino a 40 gradi nelle zone interne della Sardegna, Sicilia e anche della Puglia, quindi picchi fino a 40 gradi. Temperature 10 gradi più calde della norma, quindi un caldo per tutto il mese. E con questo vi saluto, non dimenticatevi di bere tanta acqua e di non esporvi al sole nelle ore più calde. Vi saluto e vi auguro buon proseguimento e per ulteriori informazioni c'è l'app "iLMeteo". .