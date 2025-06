Meteo, giornate roventi con picchi fino a 40°C

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo continua il dominio dell'anticiclone africano, sulla nostra penisola in un'ondata di calore particolarmente precoce, particolarmente potente, date le temperature che toccano anche i 38-40 gradi. Questo è lo scenario infatti con l'Italia ancora una volta, su cui domina la scena all'anticiclone africano, questa massa di aria molto calda che investe un po' tutto, il Mediterraneo centrale con temperature decisamente sopra media, anche per quanto riguarda i nostri mari, le temperature superficiali del Mediterraneo. Ci concentriamo però su questa ondata di calore che appunto sta portando massime fino a 38-40 gradi nei settori interni di Sardegna e Puglia. Si registrano anche 36 37 gradi nelle grandi città con il caldo che non dà tregua anche nella notte; queste notti tropicali con le minime ben sopra i 20 gradi, che stiamo sperimentando proprio in questi giorni. In più afa e umidità, alle stelle che aumentano ancora di più il senso di questo caldo, opprimente. Continuerà appunto a fare caldo anche in vista del fine settimana, 38 gradi a Firenze, 38 anche a Roma in vista di sabato con appunto queste temperature decisamente sopra media di 8-10 gradi, dato che insomma, l'estate è appena cominciata. Continua a far caldo anche domenica con situazione che rimane pressoché invariata. Queste infatti le massime particolarmente calde e roventi, in particolare sulle regioni del sud, ma anche sui settori interni delle regioni centrali, con la sensazione poi di stress sul corpo umano che si fa particolarmente intenso e importante, specie sulle regioni del nord, un po' meno ventilate. Queste le nostre informazioni per restare aggiornati sulle vostre località c'è l'App il Meteo. .