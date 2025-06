Meteo: giornate roventi con Scipione, sole e tanto caldo

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, un weekend particolarmente rovente con protagonista l'anticiclone africano porterà, temperature massime fino ai 38-40 gradi. Questa massa di aria calda infatti che si muove sul Mediterraneo centrale, sulla nostra penisola sarà ancora la protagonista del fine settimana. Scenderanno poi correnti un po' più fresche che da domenica porteranno qualche temporale al Nord. Intanto una giornata di sabato particolarmente calda da Nord a Sud, con queste massime appunto, fino ai 36-38 gradi su diverse località non si escludono picchi di 40 gradi nei settori interni delle isole maggiori, domenica poi ancora molto caldo con però qualche temporale che dal pomeriggio, si fa vedere sulle Alpi, in estensione alla vicina Val Padana. Un'Italia ancora quindi che si colora di rosso con queste massime appunto più tipiche da luglio e agosto, siamo con valori, decisamente sopra la norma, per essere giugno arriva poi un po' di aria più fresca in vista di domenica che appunto porterà qualche temporale al Nord, ma soprattutto un abbassamento delle temperature che si farà sentire con l'inizio della prossima settimana. Queste, le nostre informazioni, come sempre per restare aggiornati sulle vostre località c'è l'app Il Meteo. .