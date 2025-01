Meteo, in arrivo 3 giorni di crudo inverno

Buongiorno e ben ritrovati. La neve è arrivata abbondante sulle Alpi. Nei prossimi giorni arriverà tantissima, abbondante anche sugli Appennini. Intanto però Corvara, dunque, in Alto Adige con un manto bianco, temperature piuttosto gelide già al mattino anche complice il vento. Un paesaggio invernale tipico. Ma vediamo subito questo cartello di sintesi, perché nei prossimi giorni avremo l'Appennino bianco. In particolare tantissima neve anche sui settori più meridionali italiani. Arriva un ciclone, arriva aria artica dalla Russia. Un crollo termico e il maltempo che si attiverà sulle regioni del sud. Questo è il transito dell'ultima perturbazione Atlantica la prossima arriverà, invece, dall'Europa settentrionale avrà connotati gelidi. Vediamo insieme la carta sinottica proprio per confermare questa espansione del gelo, vedete la colorazione viola verso il bassopiano Sarmatico, dunque tra Russia europea e le Repubbliche baltiche, marginalmente interessa anche l'Italia passando soprattutto sui Balcani dove le nevicate saranno storiche, E in particolare, dunque, queste correnti da nord est investiranno tutto il Paese facendoci percepire questo crollo. In particolare, andremo sotto la media del periodo entro domenica su tutto il Paese, quindi, attenzione massima. Previsioni nel dettaglio, le vediamo insieme in particolare iniziando dalle prossime ore, con lo sfilare della perturbazione verso est, gli ultimi fenomeni sulla fascia tirrenica isolati e neve invece un po' più moderata sulla Val d'Aosta. Poi sabato inizia a peggiorare da ovest, Sardegna verso le regioni centrali e verso il sud si forma il ciclone sulle regioni meridionali. Abbiamo forte maltempo, diciamo, anche estremo. Quindi andiamo a vedere insieme le mappe di sintesi per capire bene proprio questo quadro. Abbiamo qualche fenomeno residuo oggi ma tutto sommato una giornata buona. Sabato in forte peggioramento come detto dalla Sardegna verso Lazio, Campania, Calabria e poi tutto il sud con le prime nevicate, anche importanti, sull'Appennino centrale. Ma la quota neve scende drasticamente domenica, guardate quanto rosa abbiamo, tutta neve dalle basse Marche fino alla Calabria con il maltempo al sud e parte del centro. Quindi, una situazione decisamente da monitorare. Queste le nostre informazioni meteo. Vi auguro un ottimo proseguimento. Tutti i dati sull'app iLMeteo.