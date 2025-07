Meteo, in arrivo forti temporali al Nord con calo termico

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, un weekend che vede un cambio di scenario con finalmente in arrivo aria più fresca sulla nostra penisola e diciamo definitivamente conclusa questa potente, ondata di calore con temperature anche fino ai 40°. Lo scenario infatti che andiamo a vedere insieme con la mappa delle temperature Mediterraneo centrale, vediamo ancora una volta colorato di rosso, a causa di questa cupola di calore, quest'aria, molto calda data all'anticiclone africano che però è ritirata. più verso il Nord Africa, nel contempo scendono appunto correnti più instabili di matrice atlantica, anche a causa di una zona depressionaria sul nord Europa, la stessa che porterà quindi aria più fresca, ma anche qualche temporale. La situazione quindi un sabato ancora tranquillo dal punto di vista atmosferico al centro sud, con tanto sole, e ancora tanto caldo. Su queste zone, al nord invece si fanno vedere, i primi temporali tra Alpi e Prealpi, ma anche in Val Padana, domenica poi un rapido cambio. del tempo, un peggioramento su tutto il nord, con questi temporali anche di forte intensità fin alle vicine regioni centrali, il tutto con un calo delle temperature, guardate le massime che non supereranno i 30° proprio sulle regioni del nord. Già qualche temporale, quindi sabato fenomeni specie pomeridiani che interesseranno, Alpi Prealpi ma anche tutta la dorsale appenninica con già un primo calo delle temperature, che si fa sentire specialmente sulle regioni del nord, domenica poi questi temporali più organizzati, più intensi, anche attenzione alla grandine, ma anche alle forti raffiche di vento che accompagneranno questi fenomeni che interesseranno appunto gran parte del nord con un ulteriore calo delle temperature, nuova settimana poi ancora, in compagnia, specie nella prima parte di quest'aria più fredda che guardate scende proprio dal nord Europa sulla nostra Penisola e porterà un sospiro di sollievo anche, verso il centro sud. Queste le nostre informazioni per restare aggiornati, come sempre, ce l'app IlMeteo. .