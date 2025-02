Meteo, in arrivo il Ciclone di San Valentino con tanta neve

Ben trovati col nostro aggiornamento meteo. Ancora tanta pioggia e temporali nel corso delle prossime ore sul versante tirrenico, in particolare centrale, poi arriva il ciclone di San Valentino a portare freddo e neve a bassa quota. Vediamo insieme le previsioni per il weekend. Dunque iniziando dal Centro-Nord, con il maltempo che entra anche sul settore Nord-orientale, oltre al Centro, sul versante tirrenico piogge. Sul Triveneto e poi l'Emilia Romagna nel corso di San Valentino avremo delle nevicate fino a quote molto basse, se non di pianura. Nella notte tra il venerdì e il sabato neve anche in Toscana, Marche ed Umbria. E poi domenica delle gelate timide e soprattutto però il ritorno del sole ovunque. Quindi un passaggio veloce ma intenso. Il ciclone di San Valentino va a interessare in parte anche il Sud, portando comunque delle instabilità sul basso Tirreno, ma soprattutto nella giornata di sabato un raffreddamento e ancora maltempo. Nella giornata di domenica gli ultimi fenomeni con un calo termico e qualche nevicata sui rilievi più alti dell'appennino, perché le temperature saranno aumentate. Cerchiamo di far chiarezza con le mappe di sintesi. Dunque il ciclone di San Valentino vedete porta la neve sul Trentino Alto Adige, il Friuli, poi verso la pianura Dell'emilia Romagna. Nella notte sull'appennino, verso la pianura anche del senese, dell'aretino, l'Umbria, le Marche, quindi a quote molto basse. E poi il maltempo che si sposta verso il Sud dove interessa, nella giornata di sabato, gran parte del settore. Ma ancora sabato il rosa della neve che cadrà sull'appennino, sulla Toscana, fino a quote basse. Domenica migliora su tutto il Centro-Nord e gli ultimi fenomeni al Sud. Da segnalare poi i venti impetuosi per la giornata di San Valentino, prudenza, e il crollo delle temperature sabato 15. Quindi, insomma è un quadro invernale. Tutti i dati anche sull'app "iLMeteo. .