Meteo: in arrivo intensa perturbazione, nubifragi e neve

Ben ritrovati, la tregua da pioggia e maltempo sarà brevissima perché ne arriva una nuova perturbazione, molto più intensa, che interesserà completamente l'Italia giovedì. Vediamo l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica che ci mostra sì l'allontanamento della perturbazione che ha interessato le nostre regioni e nelle scorse ore, nei scorsi giorni, ma anche l'avvicinamento di una nuova perturbazione, come vi dicevo, molto intensa, che porterà piogge e nubifragi al centro-sud e neve sulle Alpi, anche al di sotto dei 1000 metri. Vediamo allora le previsioni per quanto riguarda il centro-nord con ampie schiarite nella giornata di quest'oggi, seppure ancora con qualche instabilità comunque ad ovest e vedremo che comunque il peggioramento poi ci sarà in serata fino poi ad avere un maltempo diffuso con piogge e temporali praticamente su tutti i settori del centro-nord. Quello che accadrà invece al sud, con il maltempo che interesserà prima la Sardegna, arrivando da ovest, e poi però anche tutte le regioni che si affacciano sul Mar Tirreno fino poi ad estendersi anche con piogge occasionali che temporali fino alle regioni che si affacciano comunque sul Mar Adriatico. Per il momento è tutto, a più tardi.