Meteo, in arrivo perturbazione dalla Danimarca

Buongiorno e ben ritrovati con le previsioni del tempo. Purtroppo il mese di agosto inizia con una perturbazione, ma da lunedì tornerà il sole ovunque. Andiamo a vedere intanto dove si trova il primo momento di instabilità, intorno al lago Maggiore, infatti la perturbazione arriva addirittura dalla Danimarca, attraversando la Germania e la Svizzera e porta i primi momenti temporaleschi proprio sul nord-ovest e poi gradualmente guadagnerà terreno verso il centro Italia nel corso del weekend, il cartello di sintesi ricorda dunque un inizio del mese di agosto, con una perturbazione, una cosa un po' anomala, tra l'altro durante l'esodo di un milione di italiani che andranno verso i luoghi di villeggiatura, quindi piogge, in particolare nella giornata di sabato, anche colpi di vento e grandine e quindi prudenza. La carta sinottica conferma la discesa da nord di questa perturbazione collegata a un ciclone centrato sulla Danimarca. Infatti i fenomeni attraverseranno le Alpi nella giornata di oggi per portarsi verso Lombardia orientale e Triveneto, ma soprattutto il clou del maltempo sarà nella giornata di sabato, anche con possibili grandinate in Pianura Padana, dalla Liguria verso la Romagna e sul Triveneto, come vediamo dalla mappa. Le previsioni per questo primo weekend di agosto all'insegna dell'instabilità, quindi prudenza, in particolare al nord, perché al centro sud la giornata del venerdì sarà buona. Poi il sabato con dei temporali che si sposteranno anche verso la Toscana e il nord delle Marche localmente sull'Umbria, il maltempo forte al nord. Domenica pioverà sulla fascia adriatica e localmente sulla Toscana e al mattino ancora in Romagna. Chiudiamo con le mappe di sintesi per capire meglio, il quadro. delle precipitazioni, come vedete soprattutto a nord del fiume Po nella seconda parte della giornata di oggi. Poi il maltempo del sabato con forti fenomeni al settentrione localmente tra Toscana e Marche, e ancora l'instabilità che scivola verso le regioni centrali, domenica, una partenza bagnata, ma poi durante la prossima settimana dominerà l'anticiclone. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento, come sapete tutti i dati sull'app Il Meteo. .