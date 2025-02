Meteo, in arrivo piogge e neve fino in pianura al Nord-Ovest

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Cambia lo scenario in vista del fine settimana. Ci abbandona l'anticiclone delle Azzorre per lasciare spazio a una perturbazione che porterà la pioggia ma anche la neve fino a quote basse, in particolare sulle regioni del Nord. Allora andiamo a vedere bene che cosa succede dal punto di vista atmosferico, con una grossa perturbazione tra Francia e Regno Unito. La stessa che appunto invierà un impulso perturbato che raggiungerà la nostra penisola e scontrandosi con l'aria più calda accumulata sulle nostre latitudini darà origine quindi a una perturbazione che insisterà per gran parte del weekend. Questo lo scenario dal punto di vista delle temperature: passiamo da valori sopra media a valori sotto media, specie al Nord, per l'ingresso di correnti fredde Nord-Orientali. Questa quindi la situazione che inizia a cambiare da venerdì con maggiore nuvolosità sulle regioni del Nord, localmente anche su quelle Centrali, con temperature che saranno in calo. I primi fenomeni tra le isole maggiori e il Nord- Ovest. Sabato poi maltempo accentuato specie sulle regioni di Nord-Ovest con nevicate fino a quote basse, ma anche sul versante tirrenico. Domenica tende a migliorare sul Nord-Est con ancora qualche fenomeno concentrato sui settori occidentali. Vediamo infatti le piogge già previste per venerdì tra Calabria ionica, Sicilia, Sardegna, ma anche qualche fenomeno inizia a farsi vedere sulle regioni di Nord-Ovest. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature che si farà sentire in maniera decisa sulle regioni settentrionali. Arriva un un po' più di pioggia, arriva anche neve fino a quote davvero basse sul Piemonte per la giornata di sabato, con ancora piogge tra le isole maggiori ma anche sull'alto Tirreno. Domenica poi situazione un po' più tranquilla su gran parte del Paese, con ancora questi fenomeni che insisteranno tra Piemonte e Valle d'Aosta, ma anche sulle nostre due isole maggiori. Queste le nostre informazioni. Come sempre per tutti i dettagli potete consultare l'app "Il Meteo". .