Meteo, in arrivo una forte ondata di maltempo

Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo dopo un lungo periodo di caldo intenso e clima estivo. L'Italia si sta preparando, ad una fase di maltempo, infatti una perturbazione atlantica, sta per raggiungere il bacino del Mediterraneo e quindi anche la nostra penisola, portando temporali intensi, eppure il rischio di nubifragi su tante regioni della nostra penisola, ma andiamo subito a vedere le zone più colpite. Innanzitutto un piccolo quadro generale per farvi capire cosa succederà in questi prossimi giorni vediamo le temperature in calo, aria fresca in arrivo. Centro-nord sotto temporali, nubifragi e venti forti e le regioni più colpite saranno il Lazio e la Toscana. Però una buona notizia da venerdì ci sarà una fase di progressivo miglioramento. Infatti questo brusco calo lo vedremo benissimo su questa carta qui, vediamo il nord l'aria fresca, mentre al sud si potrà godere ancora qualche giornata di sole, con le temperature contenute. Infatti le prime regioni a dover fare i conti con il maltempo saranno proprio le regioni settentrionali. Vediamo piogge intense su Lombardia, sul Triveneto, in Toscana e anche in Sardegna. Sul resto del centro-nord vedremo il cielo molto grigio, tutto il giorno. Però la vera fase clou si terrà nella giornata di mercoledì, dove vediamo una giornata a rischio, una giornata nera praticamente su tante regioni. Vediamo il Piemonte, Lombardia occidentale, Toscana, Umbria, Lazio ma anche Campania e Sardegna, con tantissimi temporali anche molto forti. Verso giovedì poi questa coda di questa perturbazione atlantica, raggiungerà anche le regioni del sud, quindi vediamo temporali su Campania, Calabria e anche Sicilia. Ancora con le previsioni per la giornata di martedì che segna l'inizio di questo, di questa fase di maltempo, vediamo, le temperature contenute, 24 gradi a Genova, 28 a Roma, e 29 a Palermo. Per domani poi mercoledì, anche lì vediamo tantissime piogge, mercoledì nero, su tantissime regioni, quindi massima cautela, e con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento e per più approfondimenti e dettagli, scaricate l'app Il meteo. .