Meteo incerto con acquazzoni al centro-nord, estate al sud

Ben ritrovati! Ancora maltempo sulle aree del Nord Italia nella giornata di sabato, poi andrà a migliorare, ma la prossima settimana una nuova perturbazione raggiungerà queste Regioni, mentre alta pressione al centro-Sud, con giornate splendide e soleggiate ma molto, molto calde. Allora ecco il dettaglio, apriamo le grafiche, lo facciamo iniziando dal centro-Nord: sabato che giornata sarà? Lo vedete dalle nostre iconcine, davvero ancora molto instabile, a tratti piovoso, con dei temporali da segnalare sull'arco alpino e sulle pianure, specie quelli occidentali. Possibili schiarite ad est. Domenica, invece, migliora ovunque: la perturbazione lascia l'Italia, ancora qualche possibile temporale, questa volta sul versante tirrenico, tra Toscana e Lazio, con degli annuvolamenti un pochino più compatti. Lunedì una bellissima giornata di sole, ma si avvicina una nuova perturbazione che potrebbe portare i primi temporali, proprio a ridosso dei rilievi alpini e poi martedì avremo un peggioramento. Ma ne riparleremo, abbiamo tempo. Per quanto riguarda invece il Sud della nostra penisola: qui alta pressione, un anticiclone davvero molto ben saldo, di matrice nordafricana, per cui stabile e soleggiato, bel tempo. Le temperature in deciso aumento. I venti moderati e le temperature toccheranno davvero valori molto alti, tra i 38 e i 40 gradi sulle pianure interne tra Sicilia e Sardegna. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti meteo.