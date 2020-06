Meteo, inizio settimana con maltempo al nord ed al centro

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento meteo. Fase anomala, perturbata e decisamente fresca al centro nord con massime difficilmente superiori ai 20 gradi. Pensate un anno fa in questi giorni avevamo 38 gradi a Catania 32 33 gradi diffusi anche al centro nord. Eravamo nel pieno dell'estate, senza picchi eccessivi al Centro-Nord, ma già caldo al sud. In questo momento invece le temperature sono fresche, il maltempo è intenso con forti temporali in spostamento da ovest verso est. Andiamo a controllare la carta sinottica con questa perturbazione atlantica che dal Nord si spinge anche verso le regioni centrali, porta forte maltempo. Le precipitazioni lambiranno al più il sud, si concentreranno fino a giovedì soprattutto sul centro e sul nord Italia. Andiamo a controllare nel dettaglio come inizia questa settimana più autunnale che estiva. Un lunedì perturbato al centro nord, con fenomeni più intensi sul Friuli Venezia Giulia, prudenza, e sulla fascia appenninica. Dal pomeriggio locali schiarite sul versante tirrenico. Martedì ancora instabile, con qualche acquazzone soprattutto nel pomeriggio a ridosso dei rilievi e sul nord Italia. Mercoledì nuovo fronte perturbato atlantico, con precipitazioni temporalesche da ovest verso est. Temperature massime ancora una volta localmente sotto i 20 gradi. Insomma, un cambio di stagione all'inizio dell'estate metereologica. E adesso ci spostiamo al sud. Vediamo insieme quello che succederà dopo il ciclone che dallo Ionico si è spostato verso la Grecia, tornano condizioni più soleggiate. Un lunedì comunque con qualche acquazzone non escluso tra Campania, Basilicata e Puglia, localmente, al mattino, sulla Calabria, ma in un contesto soleggiato. Martedì con tempo prevalentemente soleggiato, qualche acquazzone non escluso ancora una volta tra Basilicata e Puglia. Mercoledì invece al mattino delle piogge sulla Sardegna poi arrivano i venti forti di maestrale che spazzano via le nubi, ma che portano anche un sensibile calo delle temperature massime un po' su tutto il sud nel corso del pomeriggio sera. Queste dunque le nostre informazioni meteorologiche. 17 18 gradi in meno rispetto all'anno scorso negli stessi giorni. Un quadro anomalo, a più tardi.