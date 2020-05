Meteo, inizio settimana incerto poi ritorno dell’anticiclone

Benritrovati con il nostro aggiornamento meteo. Una metà di maggio da record: un caldo infuocato al sud non solo sulla Sicilia, ma anche sulla Calabria e sulla Campania con 37 gradi a Pompei. Di nuovo 40 gradi a Palermo all'ombra, record nazionale per il mese di maggio. Andiamo a controllare assieme la carta delle temperature, perché avremo ancora 24 ore di caldo estivo eccezionale per l'inizio di maggio, adesso siamo oltre la metà, ma comunque ancora lontani dall'estate 2020 e già registriamo temperature decisamente molto, molto elevate. Come vediamo però la temperatura rossa, quella più calda, si sposta verso il Mediterraneo orientale sull'Italia anche meridionale e tornano temperature più accettabili. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che succederà nel corso dell'inizio della settimana con un lunedì variabile al centro nord. In particolare non sono esclusi isolati piovaschi tra Toscana e Lazio e poi in serata verso il Nordovest. Martedì arriva una perturbazione che porta piogge sparse, anche dei temporali più intensi tra Toscana ed Emilia Romagna, poi basso Piemonte, regioni centrali in generale. Mercoledì ancora temporali forti sull'Emilia Romagna al mattino e sul basso Piemonte poi verso le regioni centrali. Da giovedì dovrebbe tornare l'anticiclone delle Azzorre e l'anticiclone delle Azzorre significa anche temperature gradevoli. Ci spostiamo a vedere insieme quello che succede al sud infuocato anche purtroppo con degli incendi. Vediamo una situazione ancora soleggiata e molto calda nella giornata di lunedì. Delle piogge arrivano subito sulla Sardegna con temperature in calo. Martedì ancora temporali sulla Sardegna, spostamento in serata anche verso le regioni meridionali che saranno bagnate da qualche acquazzone sparso in particolare nella giornata di mercoledì con refrigerio. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento e a più tardi.