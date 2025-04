Meteo, insiste variabilità sul Paese tra sole e pioggia

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento delle nostre previsioni. La settimana prosegue all'insegna della variabilità sulla nostra Penisola, con qualche acquazzone sparso, tipico primaverile. Questa è la situazione che infatti andiamo a vedere insieme con due figure che si contendono la scena sulla nostra Penisola. Da un lato le prime fiammate dell'anticiclone africano, dall'altra però correnti più fredde dal Nord Europa che sono responsabili di questa variabilità, con fenomeni, appunto, a tratti forti per lo scontro tra aria fredda e aria calda. Situazione al Nord più tranquilla sulle regioni settentrionali. Su quelle centrali invece assisteremo allo scoppio di qualche temporale, qualche acquazzone sparso, con temperature e clima tutto sommato primaverile. Mercoledì poi qualche pioggia si fa vedere anche sulle nostre regioni settentrionali. Al Sud, anche qui, temperature tutto sommato nella media, con qualche pioggia che va a interessare la Basilicata, la Puglia, la Calabria. Fenomeni comunque sparsi e alternati a pause asciutte. Mercoledì fenomeni un po' più intensi ancora una volta sulle estreme regioni meridionali. Lo scenario che andiamo a vedere insieme dal punto di vista delle precipitazioni è quello tipico primaverile, con fenomeni sparsi a macchia di leopardo. Quadro termico invece nella norma, con queste massime che vanno localmente a toccare, se non superare, i 20 gradi su gran parte del Paese. Chiudiamo con ancora le piogge previste per mercoledì, questa volta un po' più abbondanti sulle regioni meridionali, localmente su quelle centrali, qualche fenomeno anche su Alpi e Prealpi. Queste le nostre informazioni. Come sempre, per restare aggiornati c'è l'app "iLMeteo". .