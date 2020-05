Meteo instabile al nord, bel tempo al centro sud

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento meteo. Un meteo eccezionale con 20 gradi di differenza fra il nord, bagnato e il sud africano, con caldo che arriva dall'Algeria e anche la sabbia del deserto. Il silt, una sabbia molto fine che rende anche il cielo giallognolo con venti molto forti, anche di burrasca, verso la Sicilia e gran parte del sud, ovviamente dai quadranti meridionali dal nord Africa. Tutta questa configurazione particolare porterà però anche del forte maltempo al nord ovest, in particolare dalla serata del giovedì. Andiamo ad analizzare subito le previsioni meteorologiche, proprio con il quadro del centro nord. Forte maltempo in arrivo in serata tra Piemonte, alta Lombardia, e Liguria, quindi sul nord ovest. Qualche pioggia anche tra Lunigiana e Garfagnana, caldo altrove. Una giornata con temperature massime in sensibile aumento. Venerdì ancora caldo estivo decisamente opprimente a tratti sulle regioni centrali e ancora forti temporali al nord, in particolare nella prima parte della giornata. Sabato oltre i 30 gradi ancora una volta al centro, in particolare nella zona della capitale. Una capitale bollente oltre i 30 gradi. Ma ci spostiamo nel vero epicentro del caldo algerino, perché questa ondata eccezionale per il mese di maggio porta anche dei record con temperature all'ombra previste e anche già registrate oltre i 35 gradi. Potremmo raggiungere i 40 gradi all'ombra tra le zone interne della Sicilia, della Calabria e la Puglia nel corso di questi giorni con il cielo sereno, ma spesso velato dalla, appunto, sabbia del deserto, dal cielo umido giallognolo, con queste correnti africane. Qualche pioggia in arrivo sabato sulla Sardegna. Queste le nostre informazioni di un periodo decisamente eccezionale. A più tardi con ulteriori aggiornamenti.