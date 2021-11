Meteo: instabilità e maltempo su gran parte dell'Italia

"Bentrovati ancora un contrasto di bassa pressione su gran parte dell'Italia maltempo e piogge diffuse al nord mentre il tempo più asciutto al sud, anche se l'inizio della settimana sarà condizionato anche dalla formazione di un ciclone sul mar Ionio. Vediamo il dettaglio Iniziando dal centro-nord le previsioni per la giornata e anche per le prossime giornate ancora come vi dicevo un contesto di grande instabilità, di maltempo, di piogge abbondanti e diffuse praticamente su tutti i settori centro-settentrionali, una situazione simile anche nella giornata di lunedì anche se possiamo vedere alcune schiarite ad est e dunque sulle regioni orientali. Mentre ancora un tempo molto instabile con piogge abbondanti ed intense su tutti gli altri settori. Vediamo invece quello che accadrà al sud, ancora qui instabilità sulla Sardegna vediamo sole sulla Sicilia, variabilità comunque, per quanto riguarda le penisole meridionali con temporali però sulla Campania, vi dicevo della formazione di un ciclone sul mar Ionio che condizionerà l'inizio della settimana soprattutto poi dalla giornata di martedì su tutte le penisole meridionali specialmente sulla Calabria meridionale e anche sulla Puglia anche condizionata la Basilicata e la Sicilia per il momento è tutto a più tardi.".