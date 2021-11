Meteo: instabilità ovunque, nel weekend migliora al nord

Ben ritrovati. Ancora instabilità e maltempo nelle prossime ore a causa della perturbazione che sta interessando la nostra penisola ma, contemporaneamente, vi segnalo anche un rafforzamento dell'alta pressione sull'Europa occidentale, che porterà ad un miglioramento, soprattutto al nord. Vediamo il dettaglio anche per i prossimi giorni, iniziando proprio dal centro-nord. Ancora qui abbiamo un contesto di pressione debole, però, come vi dicevo, poi si migliorerà nel corso dei prossimi giorni. E dunque, venerdì bel tempo praticamente ovunque, tranne ancora qualche instabilità, soprattutto sul medio Adriatico, dunque sui settori centrali. Sabato ancora bel tempo, con nubi e ampie schiarite però anche domenica. E dunque una situazione di rafforzamento della pressione per quanto riguarda l'Italia centro-settentrionale nelle prossime ore, nei prossimi giorni, fino al fine settimana. Diamo uno sguardo a quello che accadrà invece al sud. Anche qui, ancora piogge soprattutto in Campania, ma anche in Sardegna se la situazione però comunque sì migliorerà anche qui, in miglioramento. E dunque ancora instabilità in Campania, in Puglia, anche in Calabria, in Sicilia. Però poi, comunque, domenica ancora tornerà il sole, il bel tempo e dunque più instabilità al sud. Comunque una situazione in miglioramento, verso la giornata di domenica. Per il momento è tutto, a più tardi.