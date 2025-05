Meteo, instabilità pomeridiana specie sui rilievi

Ben ritrovati con le nostre previsioni atmosfera ancora a tratti instabile sulla nostra Penisola a causa della mancanza di un solido anticiclone, entrano quindi, diverse correnti instabili provenienti dalla Francia, dando origine, a qualche temporale specie pomeridiano. La situazione che andiamo infatti a vedere bene insieme, vede l'Italia appunto confinata tra due perturbazioni con l'anticiclone che non riesce a spingersi sul Mediterraneo centrale farà una timida. entrata giusto per la giornata di mercoledì, da giovedì poi assisteremo all'ingresso di un vero e proprio ciclone sul Mediterraneo. Intanto sono giornate tranquille, più in mattinata dal pomeriggio assisteremo anche per il martedì allo scoppio di temporali, specie a ridosso dei rilievi, quindi su Alpi Appennino, localmente sconfinanti alle vicine pianure. Mercoledì invece una giornata un po' più tranquilla con tanto sole ma anche temperature un po' più alte sulle Regioni del Nord, al Sud, situazione tutto sommato tranquilla sui settori costieri nei settori interni invece vedremo qualche temporale pomeridiano, specie sulla Basilicata, sulla Campania. Mercoledì poi situazione tranquilla tranne sulla Sardegna, dove in serata si accenderanno i primi temporali, i primi fenomeni, preludio a un peggioramento per giovedì. Intanto un martedì con appunto temporali sparsi a ridosso dei rilievi, ma anche lo vediamo sul basso Tirreno che insisteranno specie pomeriggio, mercoledì poi un rialzo termico, in particolare sulle Regioni del Nord con punte di 25, 26 °. Chiudiamo con uno sguardo a ciò che succederà poi con appunto l'ingresso, di questo ciclone sul Mediterraneo porterà la pioggia, e tante note instabili sulle Regioni del Centro Sud a partire da giovedì. Queste, le nostre informazioni, come sempre per maggiori dettagli sulle vostre località ce l'app IlMeteo. .