Meteo: Italia ancora bollente, qualche temporale sulle Alpi

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, un inizio di settimana rovente con ancora, il grande protagonista l'anticiclone africano che sta attanagliando non solo il nostro paese, ma gran parte d'Europa, con queste temperature particolarmente record, valori fino a 40 gradi. La situazione che andiamo a vedere, a Roma dopo un weekend di fuoco è la stessa, con cieli prevalentemente sereni, splende il sole, il grande protagonista, su tutta Italia, con queste temperature decisamente sopra media di 8-10 gradi rispetto alla media del periodo. Sono state temperature particolarmente alte quelle del weekend con le massime che hanno toccato i 38 gradi, a Firenze sulla capitale e non solo spuntano anche i 37 di diverse province del nord, 36 a Milano, Napoli, Verona, insomma, una temperatura che poi percepite è addirittura superiore, proprio perché sono ormai tanti giorni che si prolunga questa canicola. Questo caldo africano proviene infatti direttamente da sud, investe tutto il Mediterraneo centrale e non va meglio, infatti anche nelle vicine Francia e Spagna che stanno vivendo un caldo decisamente da record, anche da noi si manterrà la situazione per i prossimi giorni con uno spiraglio di luce e di cambiamento previsto dalla seconda metà di settimana, quando saranno in ingresso correnti atlantiche. Intanto però sono ancora giornate particolarmente calde con 37-38 gradi nelle grandi città, in cui il caldo si fa sentire anche a causa dell'afa, dell'umidità. Qualche temporale potremo vedere oggi, lungo l'arco alpino e sulle Prealpi. Stessa cosa per martedì con qualche fenomeno in più in estensione, sulle regioni del nord, ma che non sarà abbastanza importante, abbastanza diffuso da cambiare lo scenario, quindi da far calare un po' le temperature per questo dovremmo aspettare ancora qualche giorno. Massime appunto roventi, guardate sulla Val Padana, sulla Toscana, sull'Italia centrale, qui il caldo, l'umidità, si fa sentire in maniera importante il tutto con condizioni di stress poi sul corpo umano ormai elevate proprio per il prolungarsi di questa ondata di calore avrà fine con la seconda metà di settimana qua intanto in ingresso qualche temporale martedì che tenderà comunque a rinfrescare l'aria. Attenzione però, perché potranno risultare fenomeni di forte intensità. Queste le nostre informazioni, per tutti i dati c'è l'app Il Meteo. .