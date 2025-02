Meteo, Italia contesa tra gelo da Est e anticiclone da Ovest

Ben ritrovati con le nostre previsioni la nostra Penisola, divisa da un lato dal freddo artico che sta investendo l'Europa orientale e dall'altro l'anticiclone che da Ovest si spingerà man mano sulle nostre latitudini. Questa è infatti la situazione che vediamo insieme con la nostra webcam a Roma oggi qualche nube di passaggio dovuta appunto da queste correnti occidentali, con qualche pioggia in arrivo nella tarda mattinata, primo pomeriggio che si farà vedere sul Lazio non solo localmente sull'Abruzzo e sulla Sicilia. Questa infatti la situazione con il nostro Paese conteso tra due fuochi guardate a Ovest l'anticiclone che man mano prenderà piede, ma a Est queste corenti artiche gelide che stanno portando temperature fino a -20°, -30° Questo lo scenario quindi sul nostro Paese. Oggi giornata un po' più nuvolosa al Nord, a causa appunto di questo anticiclone di queste correnti più umide con qualche pioggia tra Lazio e Sicilia. Situazione analoga poi per la giornata di domani con ancora qualche nube di passaggio. temperature leggermente in rialzo, venerdì poi una giornata tutto sommato stabile con punte fino a 15-16° di massima al Centro-Sud, segno che l'anticiclone man mano prende piede temperature, dicevamo oggi contenute sulle Regioni del Nord, invece sopra media su quelle meridionali, proprio a causa di queste due forze che si contendono il nostro Paese. Guardate ancora questa anomalia termica negativa sulle Regioni del Nord dovuta da queste infiltrazioni molto fredde. Chiudiamo con il weekend, quando in arrivo potrebbe esserci qualche pioggia a causa di questo anticiclone, di queste correnti umide che prendono piede sulle Regioni di Nord-Ovest e quindi qui qualche fenomeno domenica poi tutto sommato tranquilla, con ultimi residui piovaschi sulle Regioni centrali. Queste le nostre informazioni. Per maggiori dettagli c'è ll'app IlMeteo.