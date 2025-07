Meteo, Italia divisa tra temporali e oltre 40°C al Sud

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Italia divisa in due e non solo dal punto di vista delle temperature, con 40 gradi e oltre al Sud, 30 gradi invece di massima al Nord, ma anche dal maltempo che si fa vedere oggi, ancora una volta, sulle nostre regioni settentrionali. Con le immagini, con la webcam vi portiamo proprio lì, oggi, qualche disturbo previsto anche sulla Toscana a causa di questa perturbazione, di questo ciclone in transito sulla nostra penisola che sarà il protagonista del fine settimana. La situazione infatti con le piogge che stiamo vedendo attualmente su Alpi, Prealpi, potranno sconfinare anche alle vicine pianure con il maltempo che appunto, si farà vedere anche sempre sotto forma di temporale sulle regioni centrali specie a partire da domani. Intanto oggi una giornata d'allerta gialla per la Protezione civile per i temporali che, attenzione, potranno risultare anche di forte intensità a causa del tanto caldo accumulato, caldo che continua a interessare le nostre regioni meridionali con appunto al Sud picchi di 40 gradi e oltre per la nuova e ultima, per ora, fiammata dell'anticiclone africano, poi le temperature saranno in calo qui da domenica con l'arrivo del maestrale che spazzerà via il caldo, intanto al Nord un sabato e una domenica di maltempo con fenomeni in estensione anche alle vicine regioni centrali. Li vediamo appunto questi temporali che interesseranno, specie nelle ore centrali della giornata, il Nord, fenomeni più probabili appunto a ridosso dei rilievi, ma qualcuno interesserà anche la Toscana e localmente l'Emilia Romagna. Per chiudere, con un'Italia divisa in due dal punto di vista termico, un'anomalia negativa, siamo con temperature quasi sotto media sulle regioni del Nord, al Sud invece caldissimo, +8, +10 gradi rispetto alla media, con appunto un'Italia che notiamo bene dalle massime divisa in due. Guardate però lo scenario come cambia tra oggi e domenica quando le temperature, appunto, a causa del maestrale saranno in calo anche al Sud. Queste le nostre informazioni, come sempre per maggiori dettagli sulle vostre località potete scaricare e consultare l'app iLMeteo. .