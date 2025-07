Meteo, Italia rovente tra 40°C e temporali di calore

Ben ritrovati con le nostre previsioni. L'Italia e l'Europa ancora nella morsa del caldo. Responsabilità di questa cupola di calore data dall'anticiclone africano che sta portando, appunto, temperature decisamente sopra norma. Con le immagini vi portiamo in una delle province che oggi si aggiunge alla lista di quelle da bollino rosso, Campobasso, dove il caldo si farà sentire in maniera importante. Proprio per questo, anche in questo caso, città da bollino rosso. Sono ben 18 oggi secondo il Ministero della Salute, le città in cui il caldo si farà sentire in maniera più intensa proprio a causa dell'afa e dell'umidità che accompagnano la nostra penisola da diversi giorni, specie le grandi città come Torino, Bologna, ormai da bollino rosso dal 26 di giugno. Intanto prosegue il dominio dell'anticiclone africano, di questa massa di aria molto calda, su tutto il Mediterraneo centrale e sull'Europa. Ha portato temperature record nei giorni scorsi, continuerà a interessare la nostra penisola fino al weekend, quando poi lo scenario cambierà: saranno in ingresso correnti atlantiche che porteranno qualche temporale. Intanto però giornate tranquille, specie al Centro-Sud, con tanto sole e tanto caldo: queste massime, fino ai 38-40 gradi, delle grandi città. Attenzione solo a qualche temporale di calore tra oggi e i prossimi giorni su Alpi e Prealpi e sull'Appennino. Fenomeni prettamente pomeridiani, con forte intensità, tanta energia accumulata, quindi prudenza per, appunto, questi temporali che vedremo nel pomeriggio. Intanto le massime, ancora roventi, su un'Italia che soffre il caldo, caldo anomalo, temperature di 8-10 gradi superiori. Chiudiamo, appunto, con questi temporali, oggi possibili in particolare sull'arco alpino occidentale ma anche sulla dorsale appenninica. Per questo l'allerta della Protezione Civile, gialla, per i temporali. Prudenza infatti su queste zone, perché potranno risultare ancora una volta di forte intensità, localmente accompagnati da grandine. Queste le nostre informazioni. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'App "iL Meteo". .