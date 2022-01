Meteo: l'alta pressione delle Azzorre si estende sull'Italia

Ben ritrovati, torna l'alta pressione sull'Italia, prima sulle regioni settentrionali e poi si estenderà su tutta la penisola, intanto però nelle prossime ore un veloce impulso instabile dalle adriatiche si porterà verso la Sardegna centro-orientale. E allora l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica che ci mostra proprio la perturbazione, che negli scorsi giorni ha transitato sull'Italia, allontanarsi verso la penisola balcanica e anche l'avanzata dell'alta pressione dalle regioni settentrionali poi verso il centro-sud. E allora il dettaglio, le previsioni per il centro-nord. Avremo un contesto più stabile con cieli soleggiati, al massimo poco nuvolosi, mercoledì però un impulso veloce dalle adriatiche si porterà, come vi dicevo, verso la Sardegna, interessando parzialmente anche Umbria e Lazio. E poi uno contesto in miglioramento giovedì con cieli sempre più soleggiati, l'avanzata dell'alta pressione sulla nostra penisola, che arriverà anche alle regioni meridionali, prima però ancora instabilità sulla Sicilia, specialmente sulle province di Palermo e Trapani, come vi dicevo la Sardegna centro-orientale sarà interessata ancora dal maltempo con possibili fiocchi di neve a quote collinari e poi una miglioramento con l'alta pressione che avvolgerà completamente anche il sud peninsulare. È tutto, a più tardi.