Meteo: maltempo al Centro-Nord, peggiora sulle tirreniche

Ben ritrovati. Ancora pioggia sull'Italia, arriva una seconda perturbazione che interesserà prevalentemente il centro nord, e specialmente le regioni tirreniche. Allora il dettaglio, per quanto riguarda il centro-nord, e avremo come vi dicevo una peggioramento sulle regioni tirreniche, dalla Toscana fino anche alla Campania. Ma come vedete, un contesto di maltempo generale, praticamente su tutto il settore centrale e anche settentrionale. Il dettaglio, per quanto riguarda il Sud, e qui vedremo la Campania interessata dal maltempo, ma comunque instabilità anche sulla Basilicata, sulla Puglia, in parte sulla Sardegna sarà un inizio di settimana, all'insegna delle piogge per quanto riguarda il Sud. Poi però migliorerà nel corso della settimana. E' tutto a più tardi.