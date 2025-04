Meteo, maltempo in attenuazione con ultimi fenomeni

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Dopo il forte maltempo che ha interessato, in particolare le regioni di nord-ovest, la situazione inizia pian piano a migliorare sulla nostra penisola, con, anche una ripresa delle temperature che si avrà per la giornata di sabato. Andiamo però con ordine e vediamo la situazione perché la perturbazione che ha portato appunto tanta tanta pioggia sul nord-ovest tenderà man mano a scivolare verso est, coinvolgendo ancora, localmente le regioni centrali ma anche le regioni di nord-est per un venerdì che insomma vedrà ancora qualche pioggia sparsa, in particolare sulle regioni del centro, poi migliora decisamente la situazione per sabato. Intanto una giornata con ancora qualche pioggia, qualche fenomeno sparso tra il nord-est e le regioni centrali, saranno comunque fenomeni decisamente meno intensi rispetto a quelli, sperimentati nei giorni precedenti. Sabato rimonta temporaneamente l'anticiclone, una bella giornata su tutta Italia con tempo tendenzialmente asciutto. Vediamo infatti qualche pioggia, qualche disturbo concentrato, come detto, specie sul nordest ma anche localmente sulle zone centrali, piogge decisamente scarse rispetto alle giornate appunto precedenti, con una ripresa delle temperature su gran parte del paese per sabato. Cambierà però già di nuovo la situazione in vista delle giornate festive a Pasqua, piogge nuove in arrivo, sulle regioni di nord-ovest, ma anche tra Toscana e Sardegna, è qui che vedremo qualche fenomeno in più, splenderà il sole, invece in particolare sulle Adriatiche e al sud, Pasquetta poi un'alternanza tra locali temporali ma anche tempo asciutto. Vediamo i fenomeni concentrati, come detto a Pasqua ancora una volta al nord-ovest, ma anche tra Toscana e Sardegna, con poi la giornata di Pasquetta tendenzialmente asciutta e con anche un occhio di sole. Attenzione però a qualche temporale che potrebbe scoppiare qui in particolare sulla Sardegna, ma anche sulle regioni centrali. Queste le nostre informazioni per restare aggiornati come sempre c'è l'app iLMeteo. .