Meteo: maltempo in Sicilia, più asciutto altrove

Buongiorno e ben ritrovati. Il vortice mediterraneo collocato ad Ovest della Sardegna continua a condizionare fortemente il tempo soprattutto sulla Sicilia. Quest'oggi allerta meteo arancione su questa regione ma piogge possibili anche al Centro, Toscana e Lazio, e al Nord specialmente sul Piemonte. Iniziamo dando uno sguardo a quello che accadrà, con la nostra carta sinottica, concentrandoci soprattutto sulla Sicilia. La vediamo. Quindi questa la giornata di oggi. Vedete che la Sicilia sarà ancora colpita e poi però migliorerà la situazione. Nella giornata di domani saranno invece interessati specialmente le zone della Sicilia orientale. Vediamo allora però il dettaglio, le previsioni, al Centro-Nord. Un contesto di bel tempo generale con alcune instabilità, come vi dicevo, specialmente ad Ovest e soprattutto sul Piemonte. Poi però instabilità anche sul Lazio e in parte della Toscana. Attenzione perché è in arrivo comunque una nuova perturbazione dal Nord Europa che porterà di nuovo nel fine settimana maltempo, nubifragi, pioggia, freddo con possibilità di neve anche a bassa quota. Quello che accadrà invece al Sud: migliora in parte il tempo sulla Sardegna ancora però qualche piovasco sul sassarese e poi nella giornata ancora instabilità in Sicilia ma poi domani schiarite. Instabilità però anche, come vi dicevo, oltre che sulla Sicilia orientale anche sulla Calabria meridionale. Migliorerà poi qua il tempo nel fine settimana. È tutto.