Meteo, maltempo intenso e diffuso fino al weekend

Ben ritrovati con le nostre previsioni, sono e saranno giornate complicate a causa del maltempo che già da ieri ha investito la nostra Penisola con quantitativi di pioggia decisamente abbondanti, fenomeni troppo importanti per il periodo. Nei prossimi giorni tanta pioggia cadrà proprio al centro Nord. Nel weekend poi anche al Sud. Andiamo intanto a vedere con le immagini la situazione in Liguria per ora tranquilla, la nostra webcam ci mostra qualche nube di passaggio ma le piogge si sono calmate e torneranno a farsi vedere nelle prossime ore ancora una volta sulla Liguria. Qui siamo sul savonese la zona più interessata dalle piogge ieri accumuli importanti, accumuli fuori norma come i 150 mm che hanno proprio colpito il savonese altrettanta pioggia cadrà nei prossimi giorni per questo l'allerta della Protezione Civile arancione sulla Liguria o anche sull'Emilia Romagna, allerta gialla per temporali poi sul Piemonte sulla Lombardia zona in cui nelle prossime ore vedremo di nuovo piogge accendersi e lo vediamo insieme, questi fenomeni queste piogge come detto che si spingono da Ovest verso Est quindi oggi rischio nubifragi ancora una volta al Nord Ovest sulla Liguria, sull'alta Toscana con questi fenomeni che saranno poi in spostamento nelle prossime ore entro sera anche al Nord Est e sulle regioni centrali. Quindi massima prudenza su queste zone. Giornata oggi quindi con cieli nuvolosi su gran parte della nostra Penisola piogge e rovesci anche abbondanti al Nord Ovest in seguito al Nord Est e sulle regioni centrali, domani poi un'altra giornata di maltempo su gran parte della nostra Penisola con le piogge che si fanno vedere anche sulle Regioni meridionali. E di piogge parliamo guardando gli accumuli, accumuli importanti quindi massima prudenza come detto non solo sulla Liguria ma anche sul Piemonte, sulla Toscana per le piogge abbondanti di oggi non solo saranno localmente abbondanti anche domani, guardate si spingeranno anche verso il Sud. Preludio poi ad altre piogge che interesseranno ancora il Sud nel weekend per un ciclone tropicale proprio in formazione sulle nostre latitudini che porterà piogge anche abbondanti questa volta sulle Regioni meridionali. Queste le nostre info, per restare aggiornati c'è l'app ilMeteo.