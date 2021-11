Meteo: maltempo intenso, rischio nubifragi, neve bassa quota

Buongiorno e ben ritrovati, ancora maltempo sulla nostra penisola specialmente al nord e su tutti i settori tirrenici centrali fino alla Campania, rischio anche di nubifragi. Allerta meteo arancione su parte della Campania ma anche Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna. Neve sulle Alpi anche a quote basse fino a 1400 metri e in serata anche 1200. Vediamo i dettagli iniziando proprio dal centro-nord: l'aiuto proprio è della nostra mappa, della nostra grafica come vedete gran parte del territorio è colpito da maltempo intenso con precipitazioni importanti per tutta la giornata, poi giovedì invece un miglioramento seppure ancora instabilità. Andiamo ancora a dare uno sguardo, allora, a quello che accadrà al sud e ancora vediamo temporali in Campania perché la perturbazione colpirà prima ovest e dunque i settori tirrenici e poi si sposterà anche verso est, verso i Balcani con piogge anche sull'Adriatico. Sardegna colpita dai temporali nella giornata di oggi, invece domani un miglioramento ancora però qualche instabilità. É tutto, a più tardi.