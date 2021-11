Meteo: maltempo, piogge diffuse al nord e sulle tirreniche

Buongiorno e buon inizio di settimana. Ci aspetta una classica giornata autunnale con piogge diffuse su gran parte dell'Italia prevalentemente sulle coste tirreniche e al Nord. E allora vediamo l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica e vedete come la perturbazione interessa l'Italia. Piogge diffuse, come vi dicevo soprattutto al Nord, ma poi anche interesseranno prevalentemente le coste tirreniche. Italia però interessata da un doppio impulso perturbato in questa settimana; infatti, è in avvicinamento una nuova perturbazione che poi raggiungerà l'Italia tra Mercoledì e Giovedì. Vediamo allora le previsioni per il Centro-Nord. Vediamo un contesto di maltempo diffuso soprattutto ad Ovest ma le piogge si stanno spostando anche ad Est ed interesseranno tutta la coste tirrenica: Lazio e Campania molto colpite. Migliorerà nella giornata di domani ma come vi dicevo sarà un miglioramento comunque temporaneo perché arriverà una nuova perturbazione. Allora vediamo cosa accadrà invece al Sud con ancora instabilità sulla Sardegna, instabilità anche sulla Sicilia Orientale. Molto interessata dal maltempo sarà la Campania così come anche Basilicata e Puglia specialmente la zona del Salento. Per il momento è tutto a più tardi.