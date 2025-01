Meteo, maltempo su mezza Italia con pioggia e vento

Buongiorno Ben ritrovati con le nostre previsioni meteo una serie di perturbazioni sull'Italia, questo 2025 che inizia con pioggia con vento e anche delle nevicate sulle Alpi Centro Orientali. Al momento infatti andiamo a vedere insieme la situazione, a Madonna di Campiglio in Trentino vedete i fiocchi bianchi, questa mattina insomma il comprensorio delle Alpi Orientali e tutta quella zona là è coperta da un soffice manto bianco nuovo neve farinosa dunque. Buone notizie anche per l'attività sciistica le immagini riprese dal satellite confermano il passaggio della perturbazione dell'Epifania che ha portato soprattutto delle precipitazioni al Nord, localmente al Centro e venti piuttosto forti, vediamo l'occhio del ciclone sopra la mia testa in Danimarca e questo ciclone scandinavo porterà ancora un po' di instabilità. In particolare però sarà nei prossimi giorni ad essere una alternanza di precipitazioni e poi anche un calo delle temperature importanti atteso durante il weekend. Insomma un menù piuttosto ricco. Le precipitazioni invece nella giornata di oggi si spostano verso Est ancora al Triveneto, ancora le Regioni centrali in particolare tirreniche come vediamo il fronte che muove verso i Balcani. Attenzione ai venti forti in particolare anche alla burrasca appunto sull'Appennino sia oggi che domani di Libeccio e poi venti forti di Maestrale, oggi sulla Sardegna. Sulle Alpi occidentali una sostenuta ventilazione il quadro meteorologico abbiamo detto dalla Toscana verso il Lazio, le piogge e anche delle nevicate sull'Appennino oltre i 1400 metri e ancora tanta neve sulle Alpi Orientali fino a tarda mattinata poi migliora, un mercoledì che inizia bene poi in serata arriva la nuova tubazione a riportare altre precipitazioni soprattutto al Centro-Nord. Vediamo dove in particolare oggi abbiamo detto di questo maltempo legato al ciclone scandinavo, ritroviamo al Nord Est Regioni centrali tirreniche dalla Sardegna anche fino alla Campania localmente. Poi domani una giornata di transizione e ripeggiora in serata soprattutto al Nord, giovedì precipitazioni sparse da monitorare il calo termico importante atteso nel prossimo weekend. Insomma quest'anno non si parla di siccità durante l'inverno, anzi abbiamo precipitazioni piuttosto diffuse. Queste le nostre informazioni meteo vi auguro un ottimo proseguimento tutti i dati sull'app IlMeteo.