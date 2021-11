Meteo: maltempo su Sicilia, Sardegna e sud peninsulare

Buongiorno e ben ritrovati. Giornata decisamente instabile su tutta Italia pioggia al nord locali sulle coste tirreniche più diffuse sulle coste adriatiche maltempo sulla Sicilia Ionica Sardegna su tutte le regioni del sud peninsulare. Allora iniziamo con la nostra mappa sinottica l'evoluzione atmosferica come ci mostra la perturbazione che si sposta interesserà, come vi dicevo, la Sardegna ma anche la Sicilia nella giornata di oggi e poi anche tutte le regioni del sud peninsulare specialmente la Puglia e la Basilicata anche nella giornata di domani. Le previsioni. Ci concentriamo sul centro-nord e vedremo ancora una grande instabilità comunque a nord le regioni settentrionali specialmente le zone intorno alla pianura Padana con rovesci a carattere sparso. Instabilità anche per il resto dei settori. L'entroterra del Lazio poi rovesci nella giornata di domani anche su Marche Abruzzo e Molise. Quello che accadrà al Sud, con ancora un tempo decisamente instabile sulla Sardegna. Le zone più colpite saranno la provincia di Sassari e maltempo sulla Sicilia Orientale e su tutte le Regioni del Sud peninsulari. Regioni che si affacciano sul Mar Ionio. Ancora instabilità su queste Regioni anche nella giornata di domani specialmente sulla Basilicata e sulla Puglia. Per il momento è tutto a più tardi.