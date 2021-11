Meteo: maltempo sull'Italia, in settimana neve a bassa quota

Ben ritrovati. Una serie di impulsi freddi e ... provocherà diffuse precipitazioni su gran parte d'Italia. Maltempo diffuso nelle prossime ore e in settimana, prevista anche neve a bassissime quote. Allora vediamo il dettaglio iniziando dal centro-nord e vedremo ancora un contesto depressionario con maltempo diffuso, praticamente su tutti i settori del centro e dell'Italia settentrionale. Alcune schiarite nella giornata di martedì ma soltanto temporanee perché come vi dicevo è in arrivo un nuovo peggioramento, tra mercoledì e giovedì, che porterà addirittura neve anche a bassissime quote. Quello che accadrà invece al sud, vedremo nella giornata di lunedì schiarite sulla Sardegna e anche sulla Sicilia ancora colpita invece da temporali la Campania anche nella giornata di martedì con una instabilità che interessa tutto anche il sud peninsulare, la Basilicata e la Puglia, mare Ionio mosso e mosso anche il mar Adriatico. Per il momento è tutto. A più tardi.