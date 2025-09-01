Meteo: maltempo verso Nord-Est e Centro, poi migliora

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, ancora pioggia e temporali, in direzione delle Regioni centrali e del Nord-Est, poi la situazione cambia, rimonta l'anticiclone per un'altra metà di settimana, questa volta all'insegna del clima tardo estivo con tanto sole. Intanto però diamo uno sguardo appunto a questa perturbazione, a questi fenomeni che, guardate, transitano velocemente da Ovest verso Est, lasceranno poi libero l'anticiclone di rimontare sul Mediterraneo centrale già, a partire da mercoledì sul quale poi rimarrà per diverse giornate insomma una giornata di martedì ancora col maltempo in direzione appunto Est coinvolgerà in questo caso il Triveneto con temporali anche di forte intensità e le Regioni centrali, guardate già lo scenario per mercoledì come migliora la situazione da Nord a Sud con tanto sole e queste temperature dal sapore tardo estivo. Fenomeni concentrati in particolare tra Veneto, Friuli e Trentino, per la giornata di martedì risulteranno anche a sfondo temporalesco qualche temporale però si farà vedere anche sulla costa centrale e in particolare tirrenica, nonché in Appennino. Temperature che saranno poi, in rialzo sulle regioni del Nord, a partire da mercoledì, quando appunto, l'anticiclone tornerà protagonista per una seconda parte di settimana decisamente gradevole con, appunto questa massa di aria calda che torna ancora una volta a spingersi sulle nostre latitudini, garantirà stabilità, insomma, ci godremo queste ultime giornate d'estate, queste, le nostre informazioni per tutti i dettagli, come sempre c'è l'app IlMeteo.

