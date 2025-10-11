Meteo, massime fino ai 24-25°C e tanto sole

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Ancora tanto sole per una domenica di bel tempo sulla nostra penisola, poi con l'inizio della nuova settimana cambierà, lo scenario con aria più fredda in entrata. Intanto però ci godiamo la fine di questa ottobrata proprio grazie all'anticiclone, questa massa di aria calda che ci ha fatto compagnia, continua a farlo su tutta l'Europa occidentale, portando infatti temperature, sopra media, specie per quanto riguarda le massime. Guardate però da est l'ingresso di quest'aria artica che raggiungerà nel corso della settimana la nostra penisola e farà, quindi, calare le temperature oltre a dare il via a una fase di maltempo. Intanto però ci godiamo una domenica dal punto di vista atmosferico molto buona. Regna la stabilità sul nostro Paese, con cieli sereni al più, qualche innocua nube di passaggio, specie sulle isole maggiori. Lunedì qualche piovasco previsto in Sardegna. Per il resto ancora tempo sereno, ancora cieli sereni con tanto sole, solo qualche nube in più sulle regioni del sud. Attenzione però alle temperature che saranno in leggero calo. Intanto, una domenica con appunto questi valori sopra la media stagionale. Tocchiamo facilmente 24-25 gradi, su tutto il centro sud, anche localmente al nord con, guardate, l'Italia protetta da questa cupola di colore dall'anticiclone, che però verrà scalfito appunto, nel suo bordo orientale da quest'aria un po' più fredda, aria artica che farà il suo ingresso con l'inizio della nuova settimana. Già vediamo le temperature massime in leggero calo per la giornata di lunedì. Il clou però si avrà, poi, con la metà della settimana. Queste, le nostre informazioni. Per maggiori dettagli come sempre c'è l'app iLMeteo. .

