Meteo, nebbia al Nord in attesa del freddo dai Balcani

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Ancora qualche ora in compagnia della nebbia al nord, ma anche di queste temperature sopra media sulle nostre regioni meridionali, poi cambia lo scenario un fronte freddo direttamente dalla Russia porterà, appunto, un calo delle temperature, ma anche il ritorno della pioggia e della neve. Questa la situazione che andiamo a vedere insieme dal punto di vista atmosferico. Perché? Perché una rimonta anticiclonica sul Regno Unito, ma anche sul nord Europa è la stessa che causerà, appunto, la discesa di questa goccia fredda, guardate, direttamente dai Balcani che investe l'Italia, la nostra penisola, portando appunto un calo delle temperature che si farà sentire in maniera importante nel weekend. Intanto una giornata di giovedì di attesa, di pausa, con ancora il dominio dell'anticiclone al sud, queste temperature sopra media fino anche 20° di massima. Attenzione alla nebbia al nord, anche fitta sul nordovest. Cambia la situazione da venerdì, come detto, in arrivo piogge che interesseranno il centro-sud con anche la neve fino localmente a quote collinari nella notte. Questa la situazione con appunto qualche nebbia per giovedì, quindi attenzione specie nelle prime ore del mattino per banchi di nebbia anche compatti sul nordovest. Arriva questo impulso molto freddo che vediamo bene in azzurro, che scende proprio sull'Italia, sulla nostra penisola, coinvolgendo prima le adriatiche, poi gran parte del paese. Le conseguenze, appunto, la pioggia ma anche la neve, che cadrà in Appennino fino a quote, come detto, collinari e specialmente la notte tra venerdì e sabato con queste temperature, che saranno in discesa un po' su tutta la nostra penisola, in previsione di un weekend freddo. Queste le nostre informazioni. Per tutti i dettagli c'è l'app iLMeteo.