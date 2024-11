Meteo: nebbie al Nord, tanto sole e caldo al Sud

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Un weekend all'insegna del bel tempo quello che ci apprestiamo a vivere con ancora in compagnia dell'anticiclone che porta quindi grande stabilità atmosferica, tanto sole, attenzione solo alla nebbia, ancora una volta, che insisterà sulle pianure del Nord. Andiamo infatti a vedere che cosa succederà a livello atmosferico. Poco da dire, situazione che rimane stazionaria con questa massa di aria calda, quest'alta pressione ben salda sulle nostre latitudini circondata da una perturbazione Ovest e da un flusso atlantico a Nord che appunto la intrappolano, per così dire, sul nostro Paese. Altre giornate quindi all'insegna del bel tempo, con tanto sole da Nord a Sud. Attenzione solo alla nebbia al Nord, ma anche al passaggio di nubi basse che localmente offuscheranno la visibilità. Per il resto, domenica, temperature leggermente in calo per l'ingresso di aria più fredda. Sono comunque temperatura, almeno quelle del sabato, al di sopra della media stagionale, specie al Centro-Sud, dove le massime supereranno anche di gran lunga i 20 gradi su diverse località. Valori un po' più contenuti al Nord proprio a causa della nebbia. Nebbia che si farà vedere a tratti compatta al mattino, specialmente, come detto, in pianura e in particolare lungo il corso del Po. Quindi prudenza specie alla guida nelle prime ore del mattino. Dicevamo temperature che domenica saranno in leggero calo un po' su tutta Italia, proprio per l'ingresso di aria più fredda che però non avrà grandi conseguenze. Infatti anche la nuova settimana si aprirà in maniera stabile e soleggiata. Queste le nostre informazioni. Come sempre, per tutti i dati, potete scaricare l'App "iLMeteo".