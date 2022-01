Meteo, neve a bassa quota sull'estremo sud poi gelo

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento meteo. Prudenza in queste ore al freddo intenso sul Medio Adriatico, al sud fino alla Calabria, in particolare il settore ionico con nevicate anche a bassa quota se non addirittura fino in pianura, questa sera dunque prudenza con il freddo accompagnato anche da venti molto intensi, un ciclone che ha portato pensate delle nevicate storiche anche su Santorini e Mykonos, sulle isole greche. Andiamo a vedere insieme le previsioni per le prossime ore, gradualmente il tempo torna più asciutto e infatti è un martedì con tempo sereno sulla fascia tirrenica seppur freddo e ancora qualche addensamento sul Medio Adriatico ma senza fenomeni, nebbia persistente invece in Valpadana con l'alta pressione. Ci spostiamo nella zona raggiunta dunque dal maltempo, una fascia importante è quella adriatica e ionica con le correnti che sferzano da nord, nord-est, dai Balcani che portano dei fiocchi bianchi fino a bassa quota, poi migliora già dal martedì mattina, il mercoledì in prevalenza sereno ma freddo, molto freddo al mattino qualche addensamento ma con temperature in leggero aumento sul settore della Puglia. Queste le nostre informazioni metrologiche, tutti i dati sul sito www.ilmeteo.it.