Meteo: nuova perturbazione in arrivo sull'Italia

Ben ritrovati, un vortice ciclonico sul Mar Ionio continua a condizionare il quadro meteorologico sul sud peninsulare, intanto si avvicina una nuova perturbazione all'Italia e interesserà prevalentemente il centro-sud da domenica. E allora l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica ci mostra infatti il comportamento della perturbazione in avvicinamento all'Italia, raggiungerà le nostre regioni da domenica, il maltempo interesserà prevalentemente il settore centrale ma anche il sud e intanto, comunque, anche nelle prossime ore il sud peninsulare sarà condizionato fortemente a causa di un vortice ciclonico posizionato sul Mar Ionio. E allora vi mostro però anche il flusso di aria gelida di irruzione di origine artica, che continua a condizionare le temperature sulle nostre regioni e avremo ancora un calo delle temperature. Allora, il dettaglio per quanto riguarda il centro-nord le previsioni, con nella giornata di sabato un miglioramento specialmente al nord, ancora neve però sulle Alpi e annuvolamenti irregolari sul versante tirrenico, il peggioramento però riguarderà la giornata di domenica con la nuova perturbazione che raggiungerà le regioni centrali ma anche poi, come vedremo, quelle meridionali, più stabile invece il tempo al nord. E allora ancora il dettaglio per il sud e anche la Sardegna, con una situazione più stabile nella giornata di sabato con precipitazioni sulla Sicilia, variabile sulla Sardegna, il peggioramento poi drastico domenica con piogge sulla Sardegna ma anche su tutto il sud peninsulare, praticamente una condizione di maltempo diffuso ovunque. È tutto, a più tardi.