Meteo: nuova perturbazione, peggiora prima a Nord-Ovest

Buongiorno e ben ritrovati. Pressione più debole sull'Italia. Già da oggi avvertiremo i primi segnali di un cambiamento termico ed è in arrivo una nuova perturbazione che porterà di nuovo piogge e neve dapprima a Nord-Ovest e poi il maltempo si estenderà anche a Nord-Est e entro l'Epifania raggiungerà il Centro-Sud. L'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica ci mostra proprio il comportamento in quota atmosferico con l'indebolimento dell'alta pressione e la perturbazione in arrivo che, come vedete, arriva da Ovest a da Nord-Ovest e dunque prima raggiungerà il Nord-Ovest dell'Italia poi però si estenderà anche a Nord-Est e anche verso il Centro-Sud. Il dettaglio, le previsioni. E avremo ancora un cielo molto coperto in giornata con la minaccia delle nebbie sulle pianure del Nord ma in serata il peggioramento, proprio a causa dell'arrivo di questa perturbazione che porterà di nuovo pioggia su tutto il Nord-Ovest e in particolare sulla Lombardia e sul Piemonte, anche sulla Liguria e maltempo sulla Toscana però settentrionale. Si estenderà anche a Nord-Est e come vi dicevo comunque poi scenderà anche verso il Centro-Sud. E allora il dettaglio proprio per queste regioni. Quest'oggi ancora un contesto di alta pressione seppur con annuvolamenti sul basso Tirreno però avremo ancora cieli al massimo poco nuvolosi. Nelle giornate, invece, successive saranno raggiunte queste regioni proprio anche dalla perturbazione, in particolare i primi piovaschi saranno in Campania. Per il momento è tutto. A più tardi.