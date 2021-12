Meteo: nuova perturbazione sull'Italia, pioggia e neve

Buongiorno e ben ritrovati. Una nuova intensa perturbazione in arrivo sull'Italia. Possibili nevicate deboli anche sulle pianure del nord-ovest. Peggiorerà prima a nord e poi però il maltempo si diffonderà in modo intenso anche al centro-sud. Vediamo l'evoluzione atmosferica, con la nostra mappa sinottica, che ci mostra la perturbazione in arrivo, interesserà prima il Nord ma anche poi le tirreniche e tutto il sud. Vi dicevo di possibili deboli nevicate sul Piemonte orientale ma anche sulla Lombardia e sull'Emilia occidentale anche in pianura. Allora vediamo i dettagli per quanto riguarda il centro-nord, questa la situazione di quest'oggi con neve sulle Alpi e Prealpi e poi come vi dicevo anche a bassa quota possibile nevischio. Migliorerà poi sabato con una pressione in aumento e porterà però anche a nebbie al mattino sulle pianure del nord che poi potranno protrarsi anche oltre la mattina e dunque per la giornata. Domenica situazione invece di contesto di bel tempo con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi e qualche residuo di pioggia eventuale sulle regioni che si affacciano sul mare Adriatico. Vediamo allora la situazione al sud con ancora una instabilità quest'oggi sulla Sardegna, sulla Sicilia, sulla Calabria e Campania, peggiorerà nel pomeriggio in realtà sulla Campania. Sabato un contesto di maltempo diffuso in questa zona con i vortici freddi in azione e poi un miglioramento nella giornata di domenica e dunque sarà un fine settimana in miglioramento su gran parte dell'Italia. Per il momento è tutto a più tardi.