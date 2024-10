Meteo, nuove piogge e temporali al Centro-Nord

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Una nuova fase di maltempo si apre sulla nostra Penisola con una nuova perturbazione che interesserà ancora una volta il Centro-Nord portando piogge talvolta abbondanti, vediamo quindi insieme che cosa succederà a livello atmosferico perché protagonista questa volta sarà proprio l'ex uragano Kirk ormai declassato a tempesta tropicale sulla Francia che si spinge man mano verso Est, coinvolge ancora una volta il Nord della nostra Penisola, localmente le regioni centrali portando quindi altra pioggia. Queste le previsioni, questa la situazione che peggiora, cieli più nuvolosi con piogge e rovesci sparsi localmente abbondanti tra Lombardia e Triveneto ma anche sulla Liguria, queste le zone ancora una volta maggiormente interessate dalla pioggia, venerdì poi situazione che torna tranquilla con ampie schiarite in vista di un weekend con tempo più stabile. Andiamo a vedere al Sud la situazione, Sud che ancora una volta vedrà queste temperature ben al di sopra della norma, punte di 30° sulla Sicilia proprio a causa del richiamo di venti di Scirocco da questa nuova perturbazione, venerdì temperature che saranno in discesa per l'arrivo di venti di Maestrale con possibile qualche disturbo lungo il Basso Tirreno. Dicevamo quindi questa è la perturbazione che andrà nuovamente a investire le nostre regioni del Centro-Nord, discende proprio dalla Francia e ancora una volta porterà maltempo sulle stesse zone delle giornate scorse. Ancora piogge quindi localmente abbondanti, come detto sui settori alpini, prealpini ma anche sulle alte pianure di Lombardia e Triveneto e ancora una volta attenzione puntata sulla Liguria ma anche su gran parte della fascia tirrenica, tutto ciò accompagnato da forti raffiche di vento, ancora una volta sulla Sardegna e sul Medio Alto Tirreno preludio poi a un miglioramento della situazione che si vedrà nel weekend. Queste le nostre informazioni, come sempre per restare aggiornati c'è l'app iLMeteo.