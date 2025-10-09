Meteo, ottobrata con sole e caldo fino al weekend

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, prosegue l'ottobrata questo periodo tipico del mese di ottobre, con temperature decisamente sopra media quelle che stiamo vivendo in questi giorni, specie per quanto riguarda le massime, responsabilità appunto dell'anticiclone. Parte un'altra giornata di bel tempo, così ci mostra la nostra webcam con cieli prevalentemente sereni, solo qualche nube in più sulla Sardegna, saranno in aumento a causa dell'ingresso di correnti atlantiche, qui provocheranno anche qualche disturbo, specie sotto forma di piogge che saranno comunque blande e deboli, sul resto d'Italia invece cieli prevalentemente sereni. Responsabilità appunto dell'anticiclone di questa massa di aria molto calda che guardate, posiziona al suo centro sul Regno Unito, garantendo quindi stabilità su gran parte dell'Europa occidentale, almeno fino al fine settimana. Una giornata oggi di bel tempo, qualche nube in più che potremmo vedere sulle regioni del nord, ma anche localmente sulla Sardegna, per il resto cieli sereni sul centro-sud, con queste temperature anche al di sopra della media, massime che andranno a toccare i 24-25 gradi su diversi settori. Domani poi torna il sereno, ultimi disturbi sulla Sardegna. Temperature che dicevamo appunto risultano sopra la media stagionale per quanto riguarda le massime, le minime sono infatti abbastanza contenute, massime invece che guardate su tutto il versante tirrenico, ma anche al nord superano e anche di gran lunga i 20 gradi. Una situazione che si protrarrà fino al weekend, quindi altre due belle giornate, tutto sommato quelle di sabato e domenica con tanto sole sabato queste temperature ancora, sopra la media, domenica poi le prime avvisaglie di un'incursione di aria artica che, si farà vedere con l'inizio della nuova settimana, quindi possibile qualche nube in più e temperature leggermente in calo, ma insomma, ci attende un weekend di bel tempo. Queste le nostre informazioni per tutti i dati, come sempre c'è l'app iLMeteo. .