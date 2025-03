Meteo, perturbazione nordafricana verso Sardegna e Sicilia

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo. Ancora piena primavera, disturbata da una perturbazione Nordafricana al Sud e sulle isole maggiori. Vediamo insieme la carta sinottica, infatti, che conferma l'anticiclone, praticamente su tutto il continente, ad eccezione del Mediterraneo occidentale del Nord Africa e le nostre isole maggiori, raggiunte da piogge a tratti anche intense e diffuse, con un peggioramento anche sulla bassa Calabria. Altrove, in particolare sulla penisola il tempo sarà ancora soleggiato. Soffieranno anche venti forti di scirocco proprio tra Sardegna e Sicilia. E dunque è un quadro in peggioramento in particolare su due isole. Vediamo il resto. Il resto è sereno o poco nuvoloso al più velato. Infatti al centro, specie sul versante adriatico, ci saranno delle velature. Per il resto il tempo sarà decisamente buono, con temperature ben sopra la media del periodo, anche di cinque e sei punti. Poi domenica peggiora nella seconda parte della giornata con nubifragi in arrivo sulla Liguria, in serata sull'alta Toscana. Tanta neve sulle Alpi occidentali in serata notte, dunque un peggioramento nella seconda parte della domenica. Per quanto riguarda il venerdì appunto al Sud abbiamo piogge in Sicilia, bassa Calabria, localmente sulla Sardegna. Ancora sabato qualche fenomeno residuo sul versante ionico, per il resto il tempo sarà variabile ma con prevalenza di sole. Domenica ancora buono. Peggioramento in arrivo verso la Sardegna. Chiudiamo con le nostre sintesi con le mappe di precipitazione. Come vediamo il venerdì è perturbato tra Sicilia, bassa Calabria e Sardegna. Sabato poco da segnalare. Domenica dal pomeriggio il peggioramento forte al Nord Ovest, in particolare sulla Liguria. Queste le nostre informazioni, tutti i dati come sapete sull'app iLMeteo. .