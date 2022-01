Meteo: perturbazione sull'Italia, piogge su Nord e Toscana

Buongiorno, ben ritrovati, è tornato il maltempo sull'Italia, una perturbazione ha ormai raggiunto le nostre regioni interessando, da prima, il nord ovest e poi il tempo è in peggioramento estendendosi verso il nord-est, ma anche pioggie su Toscana ed Umbria, e localmente su Lazio e Campania. L'evoluzione atmosferica, con la nostra mappa sinottica, ci mostra il comportamento in quota atmosferico, il comportamento della perturbazione che interesserà da prima, come vedete, il nord- ovest e si estenderà anche a nord-est con piogge davvero molto abbondanti e in particolare poi scenderà al centro e al sud, interessando prima il versante tirrenico. Il tutto accompagnato anche da un carico di aria fredda e gelida che interesserà le nostre regioni, portando ad una diminuzione delle temperature. Il dettaglio per il centro-nord, le previsioni avremo come vi dicevo il maltempo su tutto il Nord Ovest, in particolare sulla Lombardia, il Piemonte ma anche la Liguria; piogge molto intense interesseranno anche Toscana, in particolare l'alta Toscana, e poi il maltempo si estenderà anche ad est e scenderà verso il centro-sud, portando piogge anche sul Lazio e sulla Campania. Un miglioramento al nord lo avremo nella giornata dell'Epifania, comunque quest' oggi neve abbondante sulle Alpi, anche a bassa quota e poi è prevista neve, seppure debole, anche sulle pianure della Triveneto. Il dettaglio, per il sud, con ancora un contesto di pressione più alta, rispetto alle regioni settentrionali, rannuvolamenti sul basso Tirreno anche qui poi però arriverà la perturbazione, in transito sull' Italia interessando dapprima come vi dicevo la Campania e poi si estenderà, anche nel giorno successivo, a tutte le regioni del sud peninsulare; rovesci anche sulla Sardegna. Per il momento è tutto a più tardi.