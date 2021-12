Meteo: piogge diffuse, perturbazione in discesa sull'Italia

Ben ritrovati. Terza perturbazione sull'Italia, piogge via via più diffuse su molte regioni. Quale perturbazione, si sposterà anche al sud. Allora il dettaglio per il centro-nord, e per quanto vedete, avremo un contesto di maltempo fortemente diffuso, ancora sulle regioni centrali, ma anche sulle regioni settentrionali. Poi come vi dicevo la perturbazioni si sposterà al sud, liberando i cieli del centro e del nord. Con ampie schiarite anche sulle Alpi. Il dettaglio, per quanto riguarda il Sud, con instabilità forte su praticamente gran parte delle regioni. Maltempo, interesserà prevalentemente la Campania, ma pioggia a anche sulle altre regioni. Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna praticamente tutto il settore sarà interessato dalle piogge, nella giornata di Martedì poi però tornerà anche qui l'alta pressione. E' tutto a più tardi.