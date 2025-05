Meteo, piogge e rovesci sparsi da Nord a Sud

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo. Pressione ancora piuttosto bassa, ancora incertezza, qualche acquazzone a carattere sparso, ma c'è una novità. Andiamo a cercarla con la nostra carta sinottica e in particolare possiamo riconoscere il maltempo sulla Russia, sul Portogallo, ma la pressione che tende a salire dall'Algeria, anche verso l'Italia durante il weekend: questa fascia gialla che torna a salire appunto sul nostro Paese. Per quanto riguarda le previsioni nel dettaglio, notiamo ancora l'incertezza, in particolare con gli acquazzoni al Nord, ma il peggioramento anche al Sud, dalla Sicilia verso il settore peninsulare. Ma come detto da sabato aumenta la pressione, non avremo cieli sereni continuativamente, ma qualche acquazzone sulle Alpi e sull'Appennino, ma prevalenza comunque di sole sia sabato che domenica, con aumento delle temperature. Vediamo le precipitazioni dunque attese ancora soprattutto al Nord e al Sud il venerdì, con questa perturbazione sulle regioni meridionali. Poi sabato il quadro è decisamente migliore, qualche acquazzone sull'Appennino, sulle Alpi, soprattutto nelle ore pomeridiane, un po' di nuvole invece al Nord. Per quanto riguarda la domenica ancora prevalenza di sole e qualche rovescio in montagna. Ultima nota, le temperature in aumento soprattutto domenica per la Festa della Mamma. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. Come sapete tutti i dati sull'app "iL Meteo". .