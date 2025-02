Meteo: piogge sparse da Nord a Sud, peggiora in serata

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Giornate grigie, quelle che ci attendono sulla nostra penisola, con la pioggia ma anche la neve a causa di diverse perturbazioni che appunto interessano l'Italia. La situazione che andiamo a vedere insieme a Napoli descrive quello che sta succedendo su gran parte della costa tirrenica. Quindi cieli nuvolosi con piogge sparse che appunto interesseranno oggi, in particolare i settori tirrenici, il Nord-Ovest. Una perturbazione più organizzata, poi farà il suo ingresso in serata, portando tanta pioggia ma anche la neve sulle Alpi. Questo lo scenario che vediamo insieme, quindi una prima blanda perturbazione sta attraversando la nostra penisola. Guardate poi da Ovest una nuova in entrata nella serata di martedì che insisterà anche mercoledì con quantitativi di pioggia localmente abbondanti al Nord anche sotto forma di rovesci o temporali. Le previsioni quindi una giornata oggi, come detto, grigia su gran parte della penisola. Con queste piogge intermittenti sul versante tirrenico in particolare si faranno più intense in serata, preludio poi a un peggioramento netto nella notte. Domani arriva questa perturbazione, specie sulle regioni di Nord-Est ma anche su quelle centrali. Scivola poi man mano verso Sud in vista di giovedì, quando appunto interesserà le nostre estreme Regioni meridionali. La pioggia, dicevamo, prevista per oggi già qualche fiocco sulle Alpi. Non solo fenomeni su tutta la fascia tirrenica, con anche un calo delle temperature, ovviamente dovuto all'ingresso di queste perturbazioni, ma anche a cielo più nuvoloso che non fa filtrare i raggi solari. Mercoledì poi tanta pioggia, in particolare guardate sul Triveneto, sull'Emilia-Romagna, localmente sul basso Tirreno. Chiudiamo con questi fenomeni che si spostano verso Sud per giovedì ultime residue nevicate sulle Alpi orientali. Queste le nostre informazioni come sempre per maggiori dettagli c'è l'app iLMeteo. .