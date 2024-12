Meteo, pioggia e neve in arrivo al Centro-Sud

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Peggiora la situazione nelle prossime ore, sulla nostra penisola, con l'arrivo di una perturbazione che investirà principalmente il centro-sud portando la pioggia ma anche la neve in Appennino con poi un ciclone in formazione proprio sulle nostre latitudini meridionali che ancora insisterà nei prossimi giorni. Intanto la situazione: ultime ore di tranquillità. Ce lo mostra anche la nostra webcam sul litorale romano, vedremo man mano maggiore nuvolosità con l'arrivo della pioggia sulle Regioni centrali proprio nel pomeriggio. Perché questo scenario che vede appunto in discesa un fronte nordatlantico che raggiunge la nostra penisola. Il nord sarà protetto dall'Arco Alpino e quest'aria, quindi, si spingerà specie verso il centro sud dove porterà appunto delle precipitazioni. Questa, infatti, la situazione tranquilla sulle regioni settentrionali con al più qualche nube di passaggio ma tempo tendenzialmente asciutto. Potremmo vedere solo qualche nevicata sulle Alpi di confine. Sulle Regioni centrali invece qualche pioggia che si accende dal pomeriggio specie sul versante tirrenico. Mercoledì poi ancora una residua instabilità questa volta sulla fascia Adriatica. Scendendo invece sulle nostre Regioni meridionali vediamo un peggioramento anche qui con l'arrivo di qualche pioggia, saranno comunque fenomeni irregolari intermittenti, oggi sul versante Adriatico, domani più su quello Adriatico tra Sicilia e Calabria possibile ancora qualche fenomeno, qualche piovasco. Vediamo, infatti, bene la situazione con, guardate, questa aria in discesa, la vediamo in blu, che investe la nostra penisola richiamata da questo anticiclone che è sulle latitudini più occidentali dell'Europa ed appunto responsabile di questa discesa di freddo che, come detto, porterà, appunto, qualche pioggia in particolare sul centro sud. Sono fenomeni comunque irregolari e sparsi alternati ad ampi spazi asciutti. Guardate poi domani con questo ciclone che si forma proprio al sud e che porterà quindi la pioggia tra Sicilia e Calabria e localmente su tutto il versante Adriatico. Attenzione anche qualche fiocco di neve in Appennino dai 1400-1500 metri. Queste le nostre informazioni. Per tutti i dettagli sulle vostre località, come sempre, potete scaricare e consultare l'app iLMeteo.